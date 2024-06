Verfolgungsjagd in Moers Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich der Fahrer eines Motorrollers in Moers. Eine Streifenwagenbesatzung wollte ihn am Samstag (15. Juni) gegen 22.20 Uhr stoppen. Der Mann in einer blauen Trainingskacke und ohne Helm war auf der Oderstraße aufgefallen, weil der orangefarbene Motorroller mit Drachenkopfmotiv als gestohlen gemeldet worden war.