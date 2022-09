Vereinsfrühschoppen in Moers : Wertschätzung und eine Weltpremiere

Um die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit geht es beim Vereinsfrühschoppen der Sparkasse am Niederrhein. Foto: Bettina Engel-Albustin | Fotoage

Moers Mit mit 452.491 Euro unterstützt die Sparkasse am Niederrhein das Ehrenamt in Moers. Ehrenamtliche aus 400 Vereinen und Institutionen der Stadt haben in der Enni-Festivalhalle eine besondere Überraschung erlebt.

Ehrenamtliche aus 400 Vereinen und Institutionen der Stadt haben in der Enni-Festivalhalle eine Weltpremiere erlebt. Entertainer Christoph Brüske hatte eigens für seinen Auftritt beim Vereinsfrühschoppen der Sparkasse am Niederrhein ein Lied auf Moers und die vielen Vereine geschrieben. Für dieses Finale des rund zweistündigen Programms mit Interviews, vielen Informationen zu aktuellen Vereinsprojekten und der Verlosung von Extraspenden erhielt der aus Köln stammende Künstler Standing Ovations der mehr als 500 Gäste.

„In diesem Jahr unterstützen wir Ihre Arbeit mit 452.491 Euro“, verriet Claudia van Dyck, die Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse. Was die Ehrenamtlichen damit im Einzelnen möglich machen, wurde in den Interviews deutlich, die Sparkassen-Chef Giovanni Malaponti mit vier Vereinen führte. Den Auftakt machte der Verein ‚Erinnern für die Zukunft‘ mit Ulrich Hecker und Konrad Göke. Zuletzt hatte der 1995 gegründete Verein das Jugendsinfonieorchester der Ukraine nach Moers geholt.

Sandra Punge und Yvonne Dams vom Förderverein des Streichelzoos berichteten, dass die Tiere im Freizeitpark viel Besuch bekommen und demnächst noch ein Bauwagen mit Hühnern und Kaninchen dazukomme. Linda Klappenbach und Stefan Zillekens vom Rock n Roll Club 22/11 luden zur Deutschen Meisterschaft im Boogie-Woogie am 26. November in Neukicrhen-Vluyn ein.