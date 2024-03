Verein in Moers Guter Rat rund ums „Geschenk des Lebens“

Mehr als 20 Jahre hat der gemeinnützige Verein „donum vitae“ an der Homberger Straße 71 in Moers unzählige Frauen und Familien rund um das Thema „Schwangerschaft und Geburt“ beraten. Doch dann brannte im letzten Jahr neben der Beratungsstelle eine Wohnung aus, und machte eine weitere Arbeit dort nicht mehr möglich. Seit Anfang November 2023 hat der Verein jetzt ein neues Domizil in Moers in der Franz-Haniel-Straße 83 gefunden. Die RP hatte Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen und mit der dort tätigen Beraterin Daniela Behnke, sowie mit Regina Schneider, einer der Mitbegründerinnen des Vereins zu sprechen.