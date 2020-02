Ehrenamt in Moers : Verdienstkreuz für Gisela Meißner

Moers Sie hat geholfen, die Wahrnehmung Behinderter in der Gesellschaft zu verändern.

Das Engagement für Familien mit behinderten Kindern, das war und ist Meißners Leben. Seit 1967 ihr zweiter Sohn Georg als „Sieben-Monats-Kind“ auf die Welt kam und klar war, dass er geistige und körperliche Einschränkungen davon tragen würde, wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt. Als Kind eines Binnenschiffer-Kapitäns kam Meißner mit sieben Jahren zu Pflegeeltern nach Duisburg-Wanheim, um die Schule besuchen zu können. In Bochum machte sie die Ausbildung zur Krankenschwester. Nach Heirat, Umzug nach Moers und einem gesunden kleinen Sohn war es für die Familie nicht leicht, sich mit der Krankheit des zweiten Sohnes abzufinden. Lange lag er in der Kinderklinik im Brutkasten, Kontakt gab es nur durch eine Glasscheibe.

Es war eine Zeit, so erzählt Gisela Meißner, in der ein behindertes Kind noch als Makel betrachtet wurde. Es gab kaum Aufklärung zu dem Thema, vielmehr war es ein gesellschaftliches Tabu. Viele Kinder wurden von ihren Familien geradezu versteckt. Behinderte Menschen wurden im besten Fall als „Objekt der Fürsorge“ betrachtet, jedoch nicht als Individuen mit Rechten, Wert und Würde. Erst seit 1994 gibt es den Zusatz in Artikel 3 des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Mit ihrem „Verein für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte Moers“ hat Meißner in 50 Jahren zu diesem Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung beigetragen. Denn für die Mutter war immer klar: Georg gehört dazu! „Wir haben Georg immer ganz selbstverständlich mit einbezogen“, erzählt die 75-jährige.