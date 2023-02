Verdi-Streik in Moers und Neukirchen-Vluyn Diese Einrichtungen sind am Mittwoch betroffen

Insgesamt seien von den Streikaktionen aber nur wenige kommunale Services betroffen, teilt das Unternehmen mit. So fällt lediglich in einigen Stadtteilen von Moers und Neukirchen-Vluyn die Straßenreinigung sowie in Moers teilweise die Leerung der öffentlichen Papierkörbe aus. Anders als bei vergangenen Tarifrunden gibt es in der Moerser Abfallabfuhr aktuell keine Einschränkungen. Auch der Kreislaufwirtschaftshof ist durchweg geöffnet.