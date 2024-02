Rückgabe von verbeulten Dosen, Ablaufdatum des Pfandbons Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps rund ums Einwegpfand

Seit dem 1. Januar wird auch auf Milch- und Milchmixgetränke, die in Einwegflaschen aus Kunststoff mit mehr als 0,1 Liter Fassungsvermögen verkauft werden, ein Einwegpfand in Höhe von 25 Cent erhoben. Dies betrifft neben reiner Milch zum Beispiel auch Kakao und Kaffeegetränke mit mehr als 50 Prozent Milchanteil sowie trinkbaren Joghurt. Die gesetzliche Pfandpflicht gilt damit nun für nahezu alle Getränke in Einwegflaschen und -dosen. „Das verringert das Rätseln, für welche Verpackung Pfand fällig wird und für welche nicht, und sollte auch dazu führen, dass weniger Flaschen und Dosen in der Umwelt landen“, sagt Philip Heldt, Experte für Umwelt und Ressourcenschutz der Verbraucherzentrale NRW. Er erklärt die wichtigsten Regeln rund ums Einwegpfand.