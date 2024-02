Verbraucherzentrale Moers erklärt Wann eine Gebühr für verpasste Arzttermine rechtens ist

Ein Ersatzanspruch der Arztpraxis kommt also dann in Betracht, wenn ihr wegen des ausgefallenen Termins ein Verdienstausfall entstanden ist. Dieser kommt zustande, wenn die Praxis in der betreffenden Zeit keine anderen Patienten behandeln konnte. Arztpraxen mit vollen Wartezimmern hingegen haben in der Regel keine Probleme, frei gewordene Termine neu zu besetzen.