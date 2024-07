Tipps der Verbraucherzentrale Moers Wie Äpfel, Melonen und Co. richtig gelagert werden

Egal ob grün, gelb oder rot: Äpfel sind das Lieblingsobst der Deutschen. Ab August werden frühe Sorten in Deutschland geerntet, beispielsweise Grafensteiner und Holstener Cox. Die Sommeräpfel sind weniger lagerfähig als die Herbstäpfel – dafür aber feiner im Geschmack. Aber auch sie mögen es kühl und sind im Kühlschrank am richtigen Platz, wenn kein kalter Kellerraum zur Verfügung steht. Weniger gut ist ein zwar dekorativer, aber warmer Platz in der Obstschale. Außerdem schmeckt ein gekühlter Apfel an heißen Sommertagen besonders gut. Schrumpelige Äpfel kann man zu Mus einkochen oder je nach Sorte zum Backen verwenden. Das Mus kann man pur genießen oder zwei bis drei Esslöffel als Ersatz für ein Ei beim Backen nutzen – so wird der Kuchen vegan.