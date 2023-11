Verbraucherzentrale in Moers Neuer Wegweiser fürs effiziente Heizen

Die Verbraucherzentrale in Moers hat auf einen neuen „Ratgeber Wärmepumpe“ hingewiesen. „Der Staat fördert Wärmepumpen aktuell so sehr wie kein anderes Heizsystem. Denn klimaschonend, effizient, unabhängig – das sind die Attribute, die die zukunftsfähige Technik auszeichnen“, so die Verbraucherzentrale. „Zwar halten Wärmepumpen inzwischen in etwa der Hälfte aller Neubauten Einzug, doch für Gebäude im Bestand herrscht vielfach große Skepsis vor, ob sie fürs eigene Heim die passende Haustechnik sind.“