Moers : Verbraucherschützer: Kundencenter sind Ärgernis

Moers Kosten bei Kreditkarten, die ohne Schufa-Auskunft ausgegeben werden, Tücken bei kostenfreien Spiele-Apps oder versehentlich abgeschlossene Verträge, die einen hohen finanziellen Aufwand nach sich ziehen: All dies sind Fälle des täglichen Beratungsgeschäftes der Verbraucherzentrale NRW. 2017 fanden 4884 Ratsuchende den Weg in die Geschäftsstelle in Moers. Weitere 655 Kontakte entstanden auf Veranstaltungen, die durch die Verbraucherzentrale organisiert wurden.

"Aktuelle Skandale und Gerichtsurteile haben einen Einfluss auf die Nachfragen bei der Verbraucherzentrale", sagt Leiterin Gisela Daniels. Mit 26 Prozent der Beratungen lag der Schwerpunkt der Probleme im vergangenen Jahr bei den Dienstleistungen. Dicht gefolgt vom Telekommunikationssektor (21 Prozent). Daniels erklärt, dass Verbraucher gerade bei telefonischen Kundencentern immer mehr Probleme haben, direkte Ansprechpartner zu erreichen. Durch das Netzwerk der Verbraucherzentrale war es in diesen Fällen oftmals möglich, eine Lösung zu finden.

Den Durchblick im Konsumalltag vermittelte die Verbraucherzentrale im Projekt "Durchblick - Fit im Umgang mit Geld". An 24 Veranstaltungen nahmen 510 Verbraucher teil. Behandelt wurden unter anderem Themen wie die Kosten der ersten eigenen Wohnung, welche Kostenfallen bei Smartphone und Co. vermieden werden sollen oder welche Sicherheitsvorkehrungen beim Onlinebanking unverzichtbar sind. Doch auch die städtischen Kooperationen wurden genutzt.



So bietet der Mieterbund einmal im Monat eine Beratung zum Mietrecht in der Verbraucherzentrale an. Wichtig ist es der Verbraucherzentrale, dass durch frühzeitige Beratungen Schuldenfallen vermieden werden. Auch in diesem Jahr plant man jede Menge Projekte. Aktueller Themenschwerpunkt: die EU-Datenschutz-Grundverordnung.

