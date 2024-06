Veranstaltungsreihe in Moers Mit Konzerten und Filmen gegen Rassismus

Das Grafschafter Museum bietet am 19. September um 17 Uhr eine Führung durch die Dauerausstellung im Haus der Demokratiegeschichte (Altes Landratsamts, Kastell 5) an: „Was gibt uns wohl den schönsten Frieden, als frei am eigenen Glück zu schmieden“ widmet sich den Spuren verschiedener jüdischer Familien. „Was glaubst du denn?“ – das ist eine der Fragen der Demokratiekonferenz mit Kunstaktion „UN Mensch UN Ort - Demokratie und Kunst im öffentlichen Raum: GLAUBE(N)“ am 25. August. Sie findet von 13 bis 16.30 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Meerbeck statt. Um Anmeldung per Mail an demokratie-leben@moers.de wird gebeten. Die Fachstelle für Demokratie kooperiert bei dieser Veranstaltung mit dem Kulturbüro Moers sowie dem Projektmanager Frederik Göke. Die Förderung kommt über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.