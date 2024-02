Veranstaltung in Moers Was der achte Moerser Medientag bietet

„Wir unterstützen sehr gerne, weil das für uns ein wichtiges Thema ist“, sagte Rainer Tyrakowski-Freese, Vorsitzender des Stiftungsrats. „Falsche Mediennutzung kann die Demokratie gefährden.“ So sieht das auch Helena Krämer von der Unternehmenskommunikation der Volksbank Niederrhein. Mit Blick auf ihre Auszubildenden nimmt die Volksbank am Freitag, 23. Februar, sogar selbst teil. „Wir wollen so tiefere Einblicke in das Thema bekommen.“