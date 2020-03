Neue TV-Show „Mit Nagel und Köpfchen“ : Moerser Duo handwerkelt bei TV-Show

Moers Die Moerser Vater-Sohn-Duo Wolf-Dieter und Marc Braun kämpfen bei der neuen Sat-1-Show „Mit Nagel und Köpfchen“ um die Trophäe der besten Hobby-Heimwerker.

In jeder Folge der Sendung gilt es, zwei Projekte – jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept – bestmöglich umzusetzen. Die Fachjury mit DIY-Social-Media-Star Jelena Weber (DIY steht für Do it yourself), Design-Papst Wolfgang Laubersheimer und „Dr. Home“ Steven Schneider bewertet die Arbeiten. Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus. Moderiert wird von Annett Möller. „Diese Sendung ist ein Muss für alle, die Heimwerken und gute Unterhaltung lieben“, freut sich die Moderatorin. „Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. Es wird gelacht, geweint und hart gearbeitet – mit Witz und ganz viel Herz.“

Das können auch Wolf-Dieter und Marc Braun bestätigen: „Wir haben so viele Eindrücke gesammelt. Und von den Mitkandidaten bis hin zum Fernsehteam waren alle total nett.“ Die beiden sind überzeugt, bei der Jury punkten zu können. Schließlich sind die beiden ein eingespieltes Handwerker-Team. Schon als Kind schaute Marc seinem Vater beim Basteln, Bohren und Bauen gerne über die Schulter und lernte von ihm alle wichtigen Tricks und Kniffe. Mittlerweile hat Wolf-Dieter das Zepter an seinen Sohn übergeben und sieht sich selbst eher in der Rolle des Zuarbeiters. Gemeinsam haben die DIY-Experten schon zahlreiche Projekte von der Konzeption bis zum fertigen Endprodukt umgesetzt. So konzipierten sie in Eigenregie unter anderen Garagen, Poolanlagen und schreckten auch vor der Kernsanierung von Marcs Eigenheims nicht zurück. „Unsere handwerkliche Erfahrung haben wir hauptsächlich durch Arbeiten am und im Haus gewonnen“, so Wolf-Dieter. Der 65-Jährige war, wie auch schon sein Opa, Vater und Schwager, viele Jahre im Bergbau tätig. „Da entwickelt man eine gewisse Mentalität.“ Auch Marc startete seine berufliche Laufbahn im Bergbau, mittlerweile ist er Oberbrandmeister in Moers. Der Familienvater ist besonders stolz auf die Kinderküche, die er seiner Tochter zum Geburtstag gebaut hat. „Sowas kann man in dieser Art nicht kaufen“, berichtet der 33-Jährige.