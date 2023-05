Vandalismus, Lärm, Drogenkonsum, Dreck Problemparkhaus Kautzstraße in Moers soll schließen

Vandalismus, Lärm, Drogenkonsum, Dreck: Das Parkhaus Kautzstraße ist der womöglich einzige wirkliche Schandfleck in der Moerser Innenstadt. Nicht ohne Grund fordern Moerser seit geraumer Zeit einen radikalen Schlussstrich. In einem Bürgerantrag haben Anlieger im vergangenen Jahr den Abriss des Parkhauses gefordert, das das Areal hinter der Grafschafter Passage vor allem für Anwohner in einen Angstraum verwandelt hat. Die Fraktion Liberale Union schlägt als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze einen Schotterparkplatz vor. Jetzt sieht es so aus, als seien die Tage des Problembaus tatsächlich gezählt.