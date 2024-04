Vandalismus in Moers Unbekannte wollten Blitzer in Brand setzen

Samstag, 20. April, 10 Uhr, bis Montag, 22. April, 9.30 Uhr, einen Anhänger mit Geschwindigkeitsmesstechnik (BOP) des Kreises Wesel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war dieser an der Kaldenhausener Straße, in Höhe der Hausnummer 76, abgestellt und wies massive Beschädigungen auf. Offenbar wurde versucht, den Anhänger in Brand zu setzen.