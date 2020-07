Vandalismus in Moers : Unbekannte beschmieren Alltagsmenschen

Ein Polizist nimmt die beschmierten Alltagsmenschen in Moers mit einer Handykamera auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers In Rheinberg und Moers waren in den vergangenen Wochen bereits lebensgroße Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner zerschlagen worden. Am Dienstag sind erneut Figuren beschmiert worden.

Die diesmal betroffenen Figuren standen in der Moerser Innenstadt am Ostring auf einer Grünfläche. Insgesamt waren vier Alltagsmenschen installiert. Drei von ihnen - sie standen unter einen angedeuteten Dusche - wurden von Unbekannten mit Farbe beschmiert.

Wie unser Reporter vor Ort erfuhr, hat die Polizei den Tatort aufgesucht und eine Anzeige entgegengenommen.

Die Wittener Bildhauerin Christel Lechner stellt schon seit rund zwei Wochen ihre „Alltagsmenschen“ aus – lebensgroße Betonfiguren, die Frauen und Männer wie aus dem täglichen Stadtbild darstellen sollen. In Rheinberg waren bereits in der Nacht vor einer Ausstellungseröffnung am 10. Juli fünf im Stadtpark aufgestellte Figuren zerschlagen worden.

(felt)