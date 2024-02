Vandalismus in Moers Fontänen im Schlosspark außer Betrieb

„Schmierereien an öffentlichen Gebäuden, Mauern oder sonstigen Bauten sind mittlerweile leider Alltag geworden“, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Ausmaß der Zerstörung sei in diesem Fall aber besonders groß. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 24. Februar. Die Kabel wurden unmittelbar nach Bekanntwerden gesichert, so die Stadt weiter. Ein neuer Schaltkasten sei bestellt. Dieser werde voraussichtlich mit einer Stahlplatte zusätzlich gegen Vandalismus gesichert.