Vandalismus im Streichelzoo Bekommt Moers jetzt „Alpaka-TV“?

Wie berichtet soll der Streichelzoo künftig nicht nur ein Ort sein, an dem Menschen sich am Anblick von Tieren erfreuen können. Die Anlage im Moerser Freizeitpark soll auch pädagogischen Zwecken dienen. Das Streichelzoo-Gelände wird komplett eingezäunt und in den Abend- und Nachtstunden abgeschlossen – zum Schutz der Tiere und vor Vandalismus.