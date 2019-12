Auszeichnung : Van der Valk: Bestes Businesshotel in NRW

Van der Valk: Bestes Businesshotel in NRW

Das Hotel Van der Valk an der Krefelder Straße in Moers. Foto: Van der Valk Hotel

Moers Das Moerser Hotel ist mit dem Certified-Gütesiegel ausgezeichnet worden.

Erst vor kurzer Zeit ist das Hotel van der Valk in Moers vom unabhängigen Prüfinstitut Certified unter die zehn besten Businesshotels bundesweit gewählt worden (wir berichteten). Jetzt folgt eine erneute Auszeichnung: Das beliebte Hotel ist zum besten Businesshotel in Nordrhein-Westfalen gekürt worden.

Bei der Zertifzierungsprüfung im November, die Certified alle drei Jahre vor Ort vornimmt, hat das Hotel als Certified Business Hotel und Certified Green Hotel jeweils mit der Note „sehr gut“ abgeschnitten. Dabei wurden zuvor alle aktuellen Prüfergebnisse von fast 300 Hotels unter die Lupe genommen und in drei Bereichen ausgewertet: Geschäftsreise-Hotels, Tagungs- und Konferenzhotels sowie nachhaltige Hotels.

Das Besondere: Es handelt sich bei diesen Häusern ausschließlich um qualitätsgeprüfte Gastgeber, die von Certified auf Herz und Nieren geprüft und bewertet wurden. „Wer in Nordrhein-Westfalen ein elegantes Geschäftsreise-Hotel sucht, ist hier genau richtig. Das Van der Valk Hotel Moers bietet allerbeste Voraussetzungen für einen sehr angenehmen Aufenthalt. Als modernes Business Hotel überzeugt das Hotel durch die gehobene und stilvolle Ausstattung und Einrichtung im öffentlichen Bereich, sowie in den Gästezimmern und Bädern“, schreibt Prüferin Petra Naoum, Veranstaltungsmanagerin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, in ihrem Prüferurteil.