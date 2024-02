Tag der Liebe in Moers „Man sollte seinem Partner nicht nur etwas schenken, weil Valentinstag ist“

Am Valentinstag, der jährlich am 14. Februar gefeiert wird – oder auch nicht –, gehört für viele der Kauf eines kleinen Geschenks für den Partner oder die Partnerin dazu. Zu den drei Top-Aktivitäten an diesem Tag zählen das Schenken von Blumen (48 Prozent), Geschenke für die Partnerin oder den Partner kaufen (43 Prozent) oder ein Restaurantbesuch (43 Prozent). Das belegt eine aktuelle, national repräsentative Umfrage der Marktforschungsplattform „Appinio“. Diese hat auch untersucht, wie viel Paare bereit sind, für das Liebesfest auszugeben.