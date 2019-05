Vacuumfest in Moers: Spielwiese für komplexen Post-Rock.

Vacuumfest in Moers

Komplexer Klang: Die Band Time, The Valuator spielte beim Vacuumfest Rock-Festival im Moerser Bollwerk. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Mit der zweiten Ausgabe hat sich das Vacuumfest im Bollwerk etabliert, zu dem Bands aus Frankreich, Norwegen und England anreisten.

„Die Musik ist ein Event für ein geschultes Ohr.“ So beschreibt Dan Mueller den Sound, der unter Post-Rock zusammengefasst wird, obwohl er keine Einheit bildet, weil die Bands Progressive, Hardcore, Alternative, Metal oder Sludge unterschiedlich mischen und experimentell weiterentwickeln. Dabei lieben die Bands komplexe Klangstrukturen, lassen in überlangen Songs oft die Struktur von Strophe und Refrain hinter sich, um die Hörer schon einmal hypnotisch auszufliegen zu lassen. Gleich acht Bands spielten Post-Rock beim zweiten Vacuumfest, das von Dan Mueller zusammen mit dem Bollwerk organisiert wurde.

Darunter war auch die Band „Isaac Vacuum“, in der der Mitorganisator aus Krefeld als Sänger auf der Bühne steht. Sie gab dem Tagesfestival den Namen. Die vierköpfige Band aus der Seidenstadt baut eine extreme Spannung auf, wenn sie raffinierten Progressive-Rock auf erdigen Sludge-Sound treffen lässt, der durch eindringliche, polyphone Melodien eindringlich ist. Sie klingen oftmals düster und komplex sind und kombinieren kontrastarke Brachialgewalt mit feinen Songstrukturen, um so einen meditativen Klangraum zu formen. Folgerichtig definiert Dan Mueller das bis dahin Unerhörte so: „Das ist Nischenmusik, kein Mainstream.“