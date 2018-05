Moers: Utforter Presbyterium will Enni-Vorstand einladen

Moers Darf die Utforter Kirche künftig auch als Trauerhalle dienen? Die Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Das Presbyterium der evangelischen Gemeinde hat noch keine Entscheidung getroffen, sondern will weitere Gespräche mit der Enni abwarten.

Nach heftiger Kritik an dem Unterstand aus der Bürgerschaft gibt es nun auch die Idee, eine neue Trauerhalle zu bauen. Sie wäre allerdings 1,2 Millionen Euro teuer und müsste noch vom Enni-Verwaltungsrat abgesegnet werden. Eine weit billigere Alternative dazu stellte die Nutzung der am Friedhof gelegenen Kirche als Trauerhalle dar. Das denkmalgeschützte Gotteshaus müsste dann aber mit einer zusätzlichen Rampe oder einem Lift für den Transport der Särge versehen werden (Kosten: rund 30.000 Euro). Am Sonntag hatte es im Vorfeld der Presbyteriumssitzung eine Gemeindeversammlung gegeben, in der Krakow die verschiedenen Varianten vorstellte.