Moers : Utforter Kirche soll Trauerhalle werden

Von der Lage neben dem Friedhof her wäre die evangelische Kirche in Utfort für Trauerfeiern geeignet. Ob die Gemeinde diese Nutzung will, muss das Presbyterium entscheiden. Foto: KLaus dieker

Moers Heute will das Presbyterium der evangelischen Gemeinde über den Vorschlag der Enni entscheiden, Trauerfeiern in der Kirche zu erlauben. Der Bau einer neuen Trauerhalle auf dem Friedhof würde 1,2 Millionen Euro kosten.

Eine wichtige Entscheidung hat heute das Presbyterium der evangelischen Gemeinde Utfort zu fällen. Es geht darum, ob die am Utforter Friedhof gelegene Kirche künftig für Trauerfeiern benutzt wird oder nicht. Im Hintergrund steht die Debatte um das neue Gebäude, das die Enni auf dem Friedhof anstelle der alten Trauerhalle errichten will. Die Trauerhalle ist, wie berichtet, so baufällig ist, dass sie abgerissen werden muss. Das neue Gebäude wird zwar Sozial- und Lagerräume sowie eine behindertengerechte Toilette enthalten, aber keine Sitzgelegenheiten für Trauergäste und keinen geschlossenen Raum, sondern lediglich ein Vordach zum Unterstellen bieten. Im Februar hatten Utforter protestiert. Von Pietätslosigkeit war die Rede. Das geplante Gebäude sei ein "Unterstand", der eines Friedhofs unwürdig sei.

Die Enni reagierte auf die Kritik, sie sprach mit Vertretern des Presbyteriums und dem Superintendenten und setzte den Abriss der alten Trauerhalle, die seit Ende 2017 bereits geschlossen ist, vorerst aus. Zudem kündigte die Enni an, was der Bau einer "richtigen" neuen Trauerhalle kostet. Inzwischen liegt dazu der Vorentwurf eines Architekturbüros vor. Samt des Abrisses der alten Halle schätzt es die Kosten auf 1,2 Millionen Euro - ein Batzen Geld im Vergleich mit den 274.000 Euro, die der "Unterstand" kosten soll.

Die Mehrausgaben würde die Enni gerne vermeiden. So gibt es eine weitere Variante, über die Vertreter des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde Utfort jüngst mit der Enni gesprochen haben und die Pfarrer Uwe Krakow jetzt auch bei einer Gemeindeversammlung vorgestellt hat. Danach soll die Utforter Kirche zur bereits vorhandenen Rollstuhlrampe eine weitere Rampe oder einen einen "Plattformlift" erhalten, über die sich Särge in die Kirche transportieren ließen - Kostenpunkt: rund 30.000 Euro. Dann könnte - das Einverständnis des Presbyteriums vorausgesetzt - die Kirche für Trauerfeiern genutzt werden. Voraussetzung wäre auch, dass Trauerfeiern anderer Konfessionen in der evangelische Kirche erlaubt werden.

Wolfgang Heckroth, stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums betonte gestern gegenüber unserer Redaktion, dass es nicht genügt, wenn die Gemeindeleitung der neuen Nutzung der Kirche zustimmt. Da die Kirche denkmalgeschützt ist, müsse auch die Denkmalschutzbehörde den Bau einer neuen Rampe oder eines Lifts abnicken.

Die Gemeindeversammlung diente dazu, vor der Presbyteriumssitzung ein Meinungsbild der Gemeinde abzufragen. Nach Berichten von Teilnehmern gingen die Ansichten in der Versammlung weit auseinander. Erneut stand der "Unterstand" in der Kritik. Aber auch eine eventuelle Ausgabe von 1,2 Millionen Euro stieß manchen sauer auf, zumal vor einiger Zeit bereits darüber nachgedacht worden sei, den Friedhof wegen vergleichsweise geringer Begräbniszahlen in absehbarer Zeit zu "schließen".

Wie Enni-Sprecher Herbert Hornung gestern sagte, sei der "Unterstand" politisch beschlossen und werde auf jeden Fall gebaut. Das Gebäude stünde also, wenn die Kirche für Trauerfeiern genutzt wird, parallel zur Verfügung. Über den Bau der 1,2 Millionen teuren neuen Trauerhalle müsse noch beschlossen werden. Das Thema komme im Enni-Verwaltungsrat im Juni auf den Tisch.

