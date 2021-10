Erster Unverpackt-Laden in Moers in der Krise : „Tante Pati“ gibt nicht auf

Im Oktober vergangenen Jahres ist „Tante Pati“-Inhaberin Patrizia Paulus mit ihrem Unverpackt-Laden an die Unterwallstraße gezogen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Seit mehr als zwei Jahren bietet Patrizia Paulus in ihrem Laden in Moers Lebensmittel ohne Plastikverpackungen an. Warum sich die Pandemie in ihrem Geschäft immer noch bemerkbar macht und was sie dagegen unternehmen will.