Untersuchung zu Covid-19-Erkrankungen : Alles Daten, Fakten und Erkenntnisse der Studie

Moers Die Beobachtungsstudie präsentiert erstmalig Zahlen und Daten eines Patientenkollektivs von 10.021 stationär behandelten Covid-19-Patienten eines Gesundheitssystems mit ausreichenden Ressourcen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse.

Daten Die Studie bezieht sich auf Daten von 10.021 AOK-Versicherten, die sich aufgrund einer Covid-19-Infektion zwischen dem 26. Februar und 20. April deutschlandweit in 920 Krankenhäusern in stationärer Behandlung befanden. Ausschließlich abgeschlossene und Covid-19-Fälle sind in die Studie eingeschlossen worden. Das Patientenkollektiv der AOK-Krankenversicherung umfasst ein Drittel der gesetzlich Versicherten in Deutschland und kann entsprechend der Alters- und Geschlechterverteilung als weitgehend repräsentativ für die deutsche Bevölkerung angesehen werden.



Vorerkrankungen In der Gesamtgruppe sind die Patienten im Schnitt 72 Jahre alt, zu 48 Prozent weiblich, und hatten folgende Hauptbegleiterkrankungen: Bluthochdruck (56 Prozent), Diabetes (28 Prozent), Herzrhythmusstörungen (27 Prozent), Nierenversagen (23 Prozent), Herzinsuffizienz (20 Prozent) und chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen (14 Prozent).



Beatmung 17 Prozent der stationär behandelten Patienten (1727 von 10.021 Patienten) wurden beatmet.