Unterrichtsausfall : Moerser AfD stellt Hitzefrei-Regelung für Schulen infrage

Moers Wissen möchte die Fraktion unter anderem, ob und in welchem Rahmen Schulen über Hitzefrei selbst entscheiden können. Das sagt die Stadt.

Offenbar hätten einige Schulen in Moers ihren Schülern und deren Eltern am Dienstag per E-Mail mitgeteilt, dass es am Mittwoch nach einem Unterricht mit Kurzstunden am frühen Morgen hitzefrei geben wird, schreibt die AfD. Dabei seien die Höchsttemperaturen erst ab 15 Uhr vorausgesagt. „Anders als in ‚grauer Vorzeit‘ gehen wir davon aus, dass die Schulen heute mit entsprechenden Anlagen ausgestattet sind, die die Temperatur in den Klassenräumen reduzieren können und gegebenenfalls einen dauerhaften Unterricht von unter 25 Grad Celsius möglich machen“, argumentiert die AfD.