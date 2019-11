Gesprächsrunde im Ratssaal : Unternehmer diskutieren über den Wohnungsbau in Rheurdt

Ein Entwurf für geplante Wohnhäuser an der Pastoratstraße in Schaephuysen. Derzeit werden Investoren gesucht. Foto: Gemeinde Rheurdt /Architekturbüro Sanden

Rheurdt Laut einer Studie sollen in Rheurdt bis 2030 über 700 Wohnungen entstehen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises lädt in den Rheurdter Ratssaal ein.

Um den Wohnungsbau in Rheurdt geht es beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung am 2. Dezember, 19 Uhr, im Ratssaal der Gemeinde. „Die Gemeinde Rheurdt im Süden des Kreisgebietes ist recht nah am Speckgürtel der Landeshauptstadt. Folglich wird jedes neue Baugebiet, jedes Investment in Bauen und Wohnen auch zum ,Hingucker’ für alle jene, die sich allmorgendlich vom Niederrhein in die wachsende Schlange der A57-Nutzer einreihen“, so Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. 721 Wohnungen sehe die jüngste Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve für Rheurdt vor, und zwar bis zum Jahr 2030. Das wären 52 Wohneinheiten pro Jahr – fast das Fünffache des bisher auf den Weg Gebrachten.