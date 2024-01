Unternehmensgruppe aus Moers Wo Enni 2024 Millionen investiert

Das größte Potential mit enormen Chancen sieht Krämer derzeit aber in der Energie- und Mobilitätswende. In der regenerativen Strom-erzeugung will Enni dabei am Niederrhein weiter ein Vorreiter sein. Neben dem im Frühjahr ans Netz gehenden Solarpark Hoschenhof in Neukirchen-Vluyn sollen über die Tochtergesellschaft Enni Solar oder auch die Beteiligung an der NEW Re, die für 2024 unter anderem in Viersen einen Windpark plant, am Niederrhein weitere Projekte folgen.