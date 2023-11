Müllentsorgung in Moers Glas- und Altkleidercontainer wechseln zum neuen Kreislaufwirtschaftshof

Als Vorbote verschwindet Anfang Dezember bereits der während der rund einjährigen Bauphase am Jostenhof gegenüber der Hauptfeuerwache eingerichtete provisorische Container-Standort. Am neuen, modernen Sammelplatz in Höhe des Kreislaufwirtschaftshofes ist dann bereits die Unterflur-Containeranlage in Betrieb. Dort können Moerser Bürger ihr altes Glas getrennt nach Farben und auch nicht mehr benötigte Kleider und Schuhe der Wiederverwertung zuführen.