Uni-Professor in Moerser Sparkasse: „Markt ist nicht moralisch“

Uni-Professor in Sparkasse: „Markt ist nicht moralisch“

Universitätswochen in Moers

MOERS Immer mehr Unternehmen beteiligen sich an nachhaltigen Projekten und werben mit ressourcenschonenden Produkten. Hat die Wirtschaft also die Zeichen der Zeit verstanden und handelt gesellschaftlich verantwortungsvoll?

– „Nein“, sagte Prof. Wolfgang Stark vor gut 100 Zuhörern zum Abschluss der 31. Universitätswochen in der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein. Der Organisationspsychologe beobachtet bei vielen Firmen einen ethischen Wandel und stellte dem Publikum einige Leuchtturm-Projekte vor. Doch nach jahrelanger Forschung steht für Stark fest: „Die Unternehmen machen das, um ihr Image aufzupolieren und dadurch ihre Ergebnisse zu verbessern.“ An Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Handeln könne man von der Wirtschaft nicht erwarten, sagte er. Unternehmen und die Zivilgesellschaft funktionierten nun einmal nach unterschiedlichen Prinzipien: „Der Markt ist nicht moralisch.“