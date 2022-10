Opfer kommen aus Geldern : Vater und zwei Kleinkinder sterben bei Unfall in Rheurdt

Vater und zwei Kleinkinder sterben bei Unfall in Rheurdt

Update Rheurdt Nach dem schweren Unfall in Rheurdt, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind, wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Polizei macht erste Angaben zu den Personalien der Unfallbeteiligten.

Bei dem verstorbenen Mann, der nach jetzigem Erkenntnisstand vermutlich am Steuer des Audi A6 saß, handelte es sich um einen 47-Jährigen aus Geldern. Mit im Wagen befanden sich seine beiden Kinder, ein einjähriges Mädchen und ein dreijähriger Junge. Beide verstarben noch an der Unfallstelle. Das teilte die Kreispolizei Kleve am Dienstagmorgen mit. Der schwerverletzte Mann, ein 26-Jähriger, befinde sich demnach inzwischen außer Lebensgefahr.