Kind und Säugling tödlich verletzt : Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen – drei Tote in Rheurdt

Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen – drei Tote in Rheurdt

Rheurdt Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum sind in Rheurdt-Schaephuysen drei Menschen ums Leben gekommen – darunter ein Kind und ein Säugling. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Fahrer und die beiden Kleinkinder erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Mitfahrer sei schwerstverletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt. Zum Unfallzeitpunkt habe starker Regen eingesetzt, hieß es.