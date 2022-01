Ein Jahr nach tödlichem Unfall in Neukirchen-Vluyn : Arbeitskollegen stellen Ghostbike für verstorbene Radfahrerin auf

Grafschaft Vor einem Jahr wurde eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin der Bioäckerei Schomaker auf der Geldernsche Straße von einem Auto erfasst. Die Duisburgerin starb im Krankenhaus. Zum Jahresgedenken haben sich Abeitskollegen und Schulfreunde vom Berufskolleg Geldern etwas Besonderes ausgedacht.

Sie vermissen ihre lebensfrohe Kollegin, die sich immer für ihre Mitschüler und Kollegen einsetzte. Am Abend des 29. Januar vergangenen Jahres starb eine 23 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall. Wie dir Polizei damals mitteilte, war sie gegen 19.25 Uhr mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeitsstelle, der Biobäckerei Schomaker, unterwegs, als sie auf der Geldernsche Straße von einem Auto erfasst wurde. Der 55 Jahre alter Autofahrer aus Dortmund war in Richtung A 57 unterwegs. Als er nach rechts auf die Auffahrt in Richtung Niederlande abbog, kollidierte er mit der Duisburgerin. Die junge Bäckerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt und erlag kurz darauf ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein weißes Fahrrad zur Erinnerung an einen weiteren tödlichen Unfall findet sich in Moers auch an der Holderberger Straße. Am 10. Dezember 2015 wurde dort eine 15 Jahre alte Radfahrerin in der Dunkelheit von einem hinter ihr fahrenden Auto erfasst. Ein weiteres Auto überrollte das am Boden liegende Mädchen. Die Schülerin starb noch am Unfallort. Der Radweg, der seither gefordert wurde, wird jetzt gebaut.