Unfall in Moers : Sechs Verletzte nach Vollbremsung

Am Unfallort an der Uerdinger Straße. Foto: Josef Pogorzalek

Moers (RP) Sechs Insassen eines Linienbusses der Niag sind am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach halb drei am Nachmittag an der Kreuzung Uerdinger Straße/Augustastraße.

