Ermittlungen in Moers Mountainbike-Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei in Moers sucht nach einem Radfahrer, der nach einem Unfall geflüchtet ist. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (19. März) gegen 8.45 Uhr auf der Kamper Straße. Eine Frau aus Rheinberg war mit ihrem Pedelec auf der Straße Im Meerfeld unterwegs und wollte an der Kamper Straße auf den dortigen Fahrradweg einbiegen. Sie übersah sie einen Mountainbikefahrer, der von links den Fahrradweg der Kamper Straße querte.