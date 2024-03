Unfall in Moers Radfahrer verletzt – Autofahrer flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem ein Radfahrer in Moers verletzt wurde. Ein Autofahrer, der in den Unfall verwickelt war, flüchtete. Der Unfall ereignete sich am Freitag (2. März) gegen 18.20 Uhr. Der 41 Jahre alte Radfahrer war auf den Nordring unterwegs und bog im weiteren Verlauf auf die Rheinberger Straße ab. Dort fuhr er auf dem Radweg, als er am Hinterrad von einem Pkw touchiert wurde und zu Fall kam. Statt anzuhalten, machte sich der Autofahrer aus dem Staub. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Citroen mit Weseler Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Moers, 02841 1710, zu melden.