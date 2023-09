Unfall ohne Fremdeinwirkung Radfahrer stürzte bei Kontakt mit Bordstein

Am Samstag, 9. September, hat ein 50-jähriger Mann aus Moers gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad die Alexander-Bell-Straße in Genend in Fahrtrichtung Galmesweg befahren. Im Verlauf des Kreisverkehrs, der drei Ausfahrten besitzt, kam er, nach einem Kontakt mit der Bordsteinkante, zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, in dem er stationär verbleiben musste. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Verunfallten Anhaltspunkte auf Alkoholkonsum, woraufhin dem 50-Jährigen noch eine Blutprobe entnommen wurde. Auf der Alexander-Bell-Straße ist es laut Unfallatlas im vergangenen Jahr mehrfach zu Unfällen gekommen. Dabei waren Pkws und Radfahrer beteiligt.