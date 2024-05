Ermittlungen in Moers Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei in Moers ist auf der Suche nach einem jungen E-Scooter-Fahrer, der in einen Unfall verwickelt war und geflüchtet ist. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (9. Mai), gegen 14.50 Uhr an der Einmündung Eupener Straße / Lindenstraße. Eine Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtete, war die Radfahrerin (53) auf der Lindenstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung Lindenstraße / Eupener Straße bog ein E-Scooter von der Eupener Straße nach rechts in die Lindenstraße in Richtung Kirschenallee ein. Der mit zwei Jugendlichen besetzte E-Scooter geriet beim abbiegen in den Gegenverkehr, es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzten die drei Personen. Der Fahrer des E-Scooters sei danach aufgestanden und weitergefahren, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Der Sozius des E-Scooter-Fahrers lief zunächst ebenfalls weg, konnte aber von einer Zeugin festgehalten und zurückgebracht werden. Die Polizei übergab den 15-jährigen Moerser leicht verletzt an seine Eltern. Der flüchtige E-Scooter-Fahrer soll zwölf bis 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig gebaut sein. Er war dunkel gekleidet. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02842 934-0 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort.