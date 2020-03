Unfall in Moers : Motorradfahrer schwer verletzt

Moers Auto erfasst wartenden Kradfahrer an einer Ampel an der Klever Straße.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr an einer Ampel an der Klever Straße in Höhe des Bethanien-Krankenhauses. Der 51 Jahre alte Duisburger hatte mit seinem Krad hinter einigen Autos auf „Grün“ gewartet. Eine nachkommende Autofahrerin aus Rheurdt (23) erfasste ihn von hinten. Die Straße musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.