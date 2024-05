Unfall in Moers Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Venloer Straße/Filder Straße ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall geschah am Dienstag gegen 22.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, war der 59 Jahre alte Mann mit seiner Maschine auf der Venloer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Filder Straße bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 42-jährigen Mannes aus Moers. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.