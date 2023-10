An Kreuzung Rheinberger Straße/Rheurdter Straße Auffahrunfall mit mehreren Verletzten an Rheinberger Straße

Am 2. Oktober gegen 10.50 Uhr hat es an der Kreuzung Rheinberger Straße/Rheurdter Straße einen Auffahrunfall gegeben, bei dem drei Personen verletzt wurden, davon eine 20-jährige Alpenerin schwer. Ein 23-jähriger Moerser befuhr mit seinem Renault Master und seiner 20-jährigen Beifahrerin die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. Dabei übersah der 23-Jährige den an der Haltelinie stehenden Pkw der 49-jährigen Duisburgerin, da er sich nach eigenen Angaben nur auf die grün zeigende Ampel konzentriert hatte. Der 23-Jährige fuhr ungebremst auf die 49-Jährige und ihre 49-jährige Beifahrerin auf. Dabei wurden die beiden Duisburgerinnen leicht verletzt. Die 20-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers war zum Unfallzeitpunkt nicht wie vorgeschrieben angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungswagen brachten die 49-jährige Beifahrerin und die 20-jährige Mitfahrerin in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.