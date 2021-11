Ersthelfer aus Moers nach Unfall : „Autofahrer haben versucht, zwischen den Verletzten hindurchzufahren“

Jörg Zimmer hat als Ersthelfer bei einem Unfall geholfen; er ist schockiert über das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der Moerser Jörg Zimmer war Ersthelfer bei einem schweren Verkehrsunfall. Was er am Unfallort erlebt hat, macht ihn fassungslos. Andere Autofahrer fuhren einfach durch die Unfallstelle.

Es ist etwa 19 Uhr am Samstagabend Anfang November, als an einer belebten Kreuzung nahe der Autobahn 40 in Moers zwei Autos zusammenstoßen. Jörg Zimmer ist zufällig mit einem Freund als Erster an der Unfallstelle, die beiden halten ihren Wagen sofort an und eilen zur Hilfe. Drei Menschen sind schwerverletzt; sie werden schließlich in Krankenhäuser gebracht. Was Zimmer aber an der Unfallstelle erlebt hat, entsetzt ihn zutiefst. „Andere Autofahrer haben versucht, durch ein Meer von Scherben zwischen den am Boden sitzenden Verletzten hindurchzufahren“, sagt Zimmer. „Ganz dicht an den Verletzten vorbei. Das ist wirklich kaum fassbar“, so der Moerser.

Auch die hinzu gerufene Feuerwehr hat das rücksichtslose Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer an dem Abend beobachtet: „Leider versuchten einige Verkehrsteilnehmer die Sperrung von Feuerwehr und Polizei auf dem Geh- und Radweg zu umfahren, um so die Einsatzstelle passieren zu können“, schreibt die Feuerwehr in Moers in ihrer Mitteilung über das Unfallgeschehen.

Jörg Zimmer berichtet, wie an der Unfallstelle zunächst eine Frau aus der Beifahrertür gekippt ist; er spricht von einer apokalyptischen Szenerie, alles sei voller Scherben gewesen. Zwei Verletzte sitzen auf der Straße, einer liegt sogar. „Und andere Autos sind trotzdem dann einfach da durch. Da war wirklich nicht viel Platz – Zentimeter nur. Die haben mit ihrem Verhalten ja auch riskiert, dass die Scherben den Verletzten ins Gesicht springen könnten, wenn sie so nah an denen vorbeifahren“, so der Ersthelfer. „Das ist nicht nur rücksichtslos gewesen, sondern auch gefährlich“, sagt er. „Was denken solchen Menschen? Was geht in denen vor?“

Er rät den zum Teil unter Schock stehenden Verletzten, sich möglichst etwas von der Unfallstelle zu entfernen; sie würden ja sehen, wie unverschämt die Leute hier seien. „In dem Moment hatte ich den Impuls, die Verletzten zu schützen. Es bleibt dann gar nicht die Zeit, die Autofahrer zu ermahnen“, sagt er.

Ein Polizist, der seit Jahren in der Region Streife fährt und zu Unfällen gerufen wird, berichtet von ähnlichen Vorfällen. „Das Veralten einzelner Personen ist schon schlimm. Da fahren Leute an einem Unfall vorbei und zeigen uns den Vogel und hupen, weil sie offenbar nicht schnell genug vorankommen“, sagt der Polizist. „Ich habe auch schon erlebt, dass Unfallopfer von Vorbeifahrenden beschimpft worden sind“, berichtet er.

Täglich ereignen sich Unfälle auf den Straßen, bei denen Betroffene schnell Hilfe benötigen; es kann für Verletzte lebenswichtig sein, dass andere Verkehrsteilnehmer eingreifen. „Doch nicht jeder traut es sich auch zu, Erste Hilfe zu leisten“, heißt es beim ADAC. Die ersten Minuten nach einem Unfall seien jedoch entscheidend für den Erfolg der Erstversorgung von Verletzten und deren weiterer Behandlung im Krankenhaus. Der Automobilclub empfiehlt allen, die unsicher sind, regelmäßig die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. „Niemand wird einen Vorwurf machen, nicht die gleichen Kenntnisse zu haben wie ein professioneller Helfer. Nicht zu helfen ist aber die falsche Entscheidung“, heißt es beim ADAC.

Jörg Zimmer sagt, dass er erst einmal einen Fehler gemacht habe, als er an der Unfallstelle eingetroffen ist. Denn er habe sich zunächst selbst gefährdet. Denn das Wichtigste in solchen Situationen ist Eigenschutz, um nicht noch selbst Opfer zu werden – und das hat er in der Eile vergessen. „Es war dunkel und wir sind ohne Warnwesten auf den Kreuzungsbereich gelaufen, obwohl ich die Westen griffbereit hinterm Sitz liegen hatte. Aber ich bin direkt losgelaufen“, sagt Zimmer. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sagt, dass zunächst die Unfallstelle abgesichert werden sollte, um sich selbst zu schützen. „Bei Annäherung an eine Unfallstelle muss der Ersthelfer nach Erfassen der Situation sofort die Warnblinkanlage des eigenen Fahrzeuges einschalten, um so nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen“, heißt es beim DRK.