Unfall in Moers-Eick : Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Moers Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich auf der Lintforter Straße.

Ein 87 Jahre alter Mann aus Moers ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Lintforter Straße lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann an einer Fahrbahnverengung als Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn und wurde von dem Auto eines 32-jährigen Mannes aus Rheinberg erfasst. Der Senior wurde daraufhin zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Krankenwagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Lintforter Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.