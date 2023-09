Unfall in Moers Auto durchbricht Zaun und stürzt Böschung hinab

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Düsseldorfer Straße in Schwafheim hat am Montag ein Pkw einen Begrenzungszaun durchbrochen und ist eine Böschung hinabgestürzt. Der Rettungsdienst verschaffte sich Zugang und versorgte die leicht verletzte Fahrerin. Weil das Auto in zwei Meter Tiefe inmitten von Dornen stand, wurde die Feuerwehr alarmiert. So konnte die Patientin schließlich mithilfe der Drehleiter aus der misslichen Situation befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.