Unfall in Moers 19-Jähriger fährt Fußgängerin an

Bei einem Verkehrsunfall auf der Homberger Straße Ecke Otto-Hue-Straße ist eine 61 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 19 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 17.40 Uhr mit einem Wagen auf der Homberger Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich bog er nach links auf die Otto-Hue-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-Jährigen, die die Straße überquerte. Beim Eintreffen der Polizei lag die Frau mit dem Rücken auf dem Boden. Ein Rettungswagen wurde gerufen, dieser brachte die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Aussagen der Ärzte besteht aber keine

Lebensgefahr.