Unfall In Kamp-Lintfort Betrunkener Scooterfahrer bei Sturz verletzt

Alkohol war im Spiel bei einem Unfall, bei dem ein Mann aus Moers in Kamp-Lintfort verletzt wurde. Der 37-Jährige war am Montag (27. Mai) gegen 19.10 Uhr mit einem E-Scooter auf der Moerser Straße in Richtung Nordtangente unterwegs, berichtete die Polizei. In Höhe der Pestalozzistraße stürzte er aus unbekannter Ursache und verletzte sich leicht.