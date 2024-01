Verkehrsunfall in Moers Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, 2. Januar, hat sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Römerstraße ereignet, bei dem ein Fußgänger schwer und ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war ein 76 Jahre alter Mann aus Moers mit seinem Auto auf der Römerstraße aus Richtung Duisburg kommend in Richtung Rheinberg unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 56-jähriger Rheinberger die Römerstraße aus Sicht des Autofahrers von rechts nach zu Fuß überqueren. Dabei kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Unfallbeteiligten in Höhe der dortigen Avia-Tankstelle. Der Fußgänger trug schwere Verletzungen davon, der Pkw-Fahrer wurde hingegen leicht verletzt. Beide Personen wurden nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Eine Lebensgefahr konnte bereits vor Ort ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile der Römerstraße sowie die angrenzende Kreuzung Ecke Bismarckstraße/Römerstraße kurzfristig bis circa 17.40 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde wurde von der Polizei abgeleitet.