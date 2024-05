Unfall in Moers Eine Schwerverletzte nach Kollision mit Ampelmast

Am Donnerstagabend, 2. Mai, gegen 21.35 Uhr, war eine 30 Jahre alte Frau aus Moers mit ihrem Auto auf der Römerstraße in Richtung Duisburg-Rheinhausen unterwegs, als sie und in Höhe der Kreuzung zur Essenberger Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Fußgängerampelmast kollidierte.