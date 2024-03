Unfall in Moers Motorradfahrer nach Wendemanöver schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 57 Jahre alter Mann aus Sonsbeck mit seinem Auto gegen 12.25 Uhr auf der Rheinberger Straße unterwegs. Von dort aus bog er in die Rheurdter Straße ein und wollte an einer Verkehrsinsel zu wenden. In diesem Moment setzte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer zum Überholen an. Beim Wendemanöver des Sonsbeckers stieß er mit dem Pkw zusammen.