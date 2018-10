Unfall auf A42 bei Moers: Porsche schießt über Leitplanke und fängt Feuer

Der verunglückte Porsche liegt am Rande der Fahrbahn im Gebüsch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Am Dienstagnachmittag gab es auf der A42 bei Moers einen spektakulären Unfall. Ein Porsche schleuderte über die Leitplanke, landete auf dem Dach im Gebüsch und fing Feuer. Die Insassen hatten wohl großes Glück.

Auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ist es am Dienstagnachmittag zu einem spektakulären Unfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf auf Nachfrage bestätigte, kam ein Porsche GT3 gegen 15 Uhr circa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Kamp-Lintfort von der linken Fahrspur ab. Augenzeugen zufolge schleuderte der Sportwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen zunächst über die Fahrbahn und den Standstreifen, prallte dann auf die Leitplanke, wurde hoch katapultiert, durchbrach zwei Bäume, landete schließlich in der Böschung auf dem Dach und fing Feuer.